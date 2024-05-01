Библиотекарь из Хабаровска вовремя поняла, что общается не с невесткой, а с мошенниками

В дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по г. Хабаровску обратилась 68-летняя жительница Краснофлотского района. Женщина, работающая библиотекарем, рассказала, что чуть не стала жертвой телефонных аферистов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
На рабочий телефон горожанки позвонила неизвестная. По тембру голоса хабаровчанка подумала, будто общается с супругой сына. «Невестка» поведала шокирующую новость: она спровоцировала серьезную дорожную аварию. Внук горожанки сейчас в реанимации, а саму родственницу могут взять под стражу. Правда, выход есть: пострадавшая сторона готова пойти на мировую при условии немедленной компенсации ущерба, но для этого надо срочно передать им 2 миллиона 850 тысяч рублей наличными. Заявительница сначала поверила в рассказ: собеседница была эмоциональна и убедительна. Но затем вспомнила, что по такому сценарию своих жертв обманывают телефонные аферисты.
Горожанка прервала связь и позвонила реальной невестке. С ней все оказалось в порядке.
Полицейские поблагодарили женщину за проявленную бдительность и вручили профилактическую памятку.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ч.4 ст. 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации.