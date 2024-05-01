Библиотекарь из Хабаровска вовремя поняла, что общается не с невесткой, а с мошенниками

На рабочий телефон горожанки позвонила неизвестная. По тембру голоса хабаровчанка подумала, будто общается с супругой сына. «Невестка» поведала шокирующую новость: она спровоцировала серьезную дорожную аварию. Внук горожанки сейчас в реанимации, а саму родственницу могут взять под стражу. Правда, выход есть: пострадавшая сторона готова пойти на мировую при условии немедленной компенсации ущерба, но для этого надо срочно передать им 2 миллиона 850 тысяч рублей наличными. Заявительница сначала поверила в рассказ: собеседница была эмоциональна и убедительна. Но затем вспомнила, что по такому сценарию своих жертв обманывают телефонные аферисты.