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Страшный пожар в Башкирии унес жизнь четырехлетнего мальчика

Страшный пожар в Башкирии унес жизнь четырехлетнего мальчика.

Источник: Башинформ

В Башкирии при пожаре в бревенчатом доме на одной из улиц в селе Михайловка Дуванского района погиб четырехлетний мальчик, передает МЧС по РБ. Тело ребенка обнаружили на кухне.

Известно, что здесь проживает многодетная семья — отец, мама, их четверо сыновей и дочка. По данным спасателей, мужчина сейчас находится в реанимации с сильными ожогами, другой мальчик порезался при эвакуации.

На момент приезда пожарных открытый огонь охватил также деревянный гараж, баню, сарай и машину Ладу Ларгус. Пламя локализовали в 7-м часу утра на площади 123 «квадрата».

Экстренные службы и следователи устанавливают все причины и обстоятельства трагедии.

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