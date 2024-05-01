Страшный пожар в Башкирии унес жизнь четырехлетнего мальчика.

В Башкирии при пожаре в бревенчатом доме на одной из улиц в селе Михайловка Дуванского района погиб четырехлетний мальчик, передает МЧС по РБ. Тело ребенка обнаружили на кухне.
Известно, что здесь проживает многодетная семья — отец, мама, их четверо сыновей и дочка. По данным спасателей, мужчина сейчас находится в реанимации с сильными ожогами, другой мальчик порезался при эвакуации.
На момент приезда пожарных открытый огонь охватил также деревянный гараж, баню, сарай и машину Ладу Ларгус. Пламя локализовали в 7-м часу утра на площади 123 «квадрата».
Экстренные службы и следователи устанавливают все причины и обстоятельства трагедии.