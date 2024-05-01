В Китае обрушилась автомагистраль

Инцидент произошел в среду, 1 мая, около 2:10 (21:10 вторника по московскому времени) на скоростной автомагистрали, которая ведет из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь. «31 человека удалось спасти, все они отправлены в больницу», — отмечается в публикации.