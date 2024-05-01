В Башкирии дети осквернили Вечный огонь, помочившись на пламя

Однако у общества есть вопросы, как к родственникам маленьких кощунников, так и к их педагогам. Например, как получилось, что взрослые не смогли объяснить детям, чем ценен этот памятник для многих поколений, и почему святыни нельзя даже трогать руками, а не то, что справлять рядом нужду.