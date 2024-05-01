В Башкирии дети осквернили Вечный огонь, помочившись на пламя

Настоящее святотатство совершили два стерлитамакских школьника, помочившись на Вечный огонь. Мальчики, старшему из которых 10 лет, а младшему — девять, приехали к памятнику на площади Победы в Стерлитамаке на велосипедах, а спешившись, устроили непотребство на священном месте, сообщает СобкорУфа. Маленьких негодяев пытались поймать случайные прохожие, но мальчишки сумели скрыться.
Однако этот аморальный поступок бессовестных малолеток запечатлела камера видеонаблюдения. Младший из вандалов в кадр не попадает, поэтому непонятно, совершил ли он осквернение святыни, а вот все действия старшего хама, без стеснения снимающего штаны, на кадрах есть.
Поэтому правоохранителям второго по величине промышленного города Башкирии не составило труда найти этих порочных детей. Правда, за свою безнравственную проделку ребята никакого наказания не понесут — административный штраф за осквернение памятника заплатят их родители.
Однако у общества есть вопросы, как к родственникам маленьких кощунников, так и к их педагогам. Например, как получилось, что взрослые не смогли объяснить детям, чем ценен этот памятник для многих поколений, и почему святыни нельзя даже трогать руками, а не то, что справлять рядом нужду.