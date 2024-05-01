В Воронежской области рассказали о последствиях атаки беспилотников

«Внимание! Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области отменен. Пострадавших нет. В результате падения обломков одного БПЛА повреждения получили три частных домовладения: в них посечены окна, фасады, заборы, двери. Обязательно окажем всю необходимую помощь в восстановлении имущества», — написал он.