Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области рассказали о последствиях атаки беспилотников

Гусев: три частных дома пострадали при атаке БПЛА на Воронежскую область.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В результате атаки БПЛА пострадавших нет, повреждены три частных домовладения, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.

«Внимание! Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области отменен. Пострадавших нет. В результате падения обломков одного БПЛА повреждения получили три частных домовладения: в них посечены окна, фасады, заборы, двери. Обязательно окажем всю необходимую помощь в восстановлении имущества», — написал он.

Гусев добавил, что, по уточнённым данным, ночью на территории региона было обнаружено и сбито три беспилотных летательных аппарата, в том числе один — в пригороде Воронежа.