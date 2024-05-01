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В Красноярском крае мужчина погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты

В Красноярском крае мужчина погиб при пожаре в жилом доме из-за непотушенной сигареты.

Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Пожар произошел утром 1 мая по улице Павла Акулова в Шушенском. Огонь уничтожил отделку дома и вещи, находившиеся внутри. Площадь пожара составила 25 кв. м.

В пресс-службе МЧС отметили, что курить в постели нельзя, а в месте для курения должна стоять пепельница. Чтобы избежать возгорания, нужно тщательно тушить окурки и не бросать тлеющие сигареты в мусорное ведро.

Напомним, ранее из-за неосторожного обращения с огнем на юге Красноярского края погибли три человека.

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