Южноуралец погиб во время сплава в Башкирии

Две недели назад пенсионер из Екатеринбурга поехал рыбачить на озеро Карагайкуль в Кунашакском районе Челябинской области. Через какое-то время 66-летний мужчина перестал отвечать на звонки. Спустя два дня после потери связи его родные обратились за помощью к спасателям. Поиски закончились печальным известием.