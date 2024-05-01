Южноуралец погиб во время сплава в Башкирии

Предварительно южноуралец отравился угарным газом в палатке с работающим обогревателем.
— В связи с тем, что транспортировка тела от реки Сарышта сухопутным путем невозможна, мужчина доставлен по воде на катамаране, — прокомментировали в ведомстве. — Проводятся оперативно-следственные мероприятия, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Две недели назад пенсионер из Екатеринбурга поехал рыбачить на озеро Карагайкуль в Кунашакском районе Челябинской области. Через какое-то время 66-летний мужчина перестал отвечать на звонки. Спустя два дня после потери связи его родные обратились за помощью к спасателям. Поиски закончились печальным известием.