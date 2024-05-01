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Южноуралец погиб во время сплава в Башкирии

В Белорецком районе Башкортостана во время сплава по реке Большой Инзер погиб 40-летний турист из Магнитогорска. Он скончался в своей палатке на стоянке для ночёвки, сообщили в ГУ МЧС республики.

Источник: МЧС по РБ

Предварительно южноуралец отравился угарным газом в палатке с работающим обогревателем.

— В связи с тем, что транспортировка тела от реки Сарышта сухопутным путем невозможна, мужчина доставлен по воде на катамаране, — прокомментировали в ведомстве. — Проводятся оперативно-следственные мероприятия, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Две недели назад пенсионер из Екатеринбурга поехал рыбачить на озеро Карагайкуль в Кунашакском районе Челябинской области. Через какое-то время 66-летний мужчина перестал отвечать на звонки. Спустя два дня после потери связи его родные обратились за помощью к спасателям. Поиски закончились печальным известием.

несчастный случай