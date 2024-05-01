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Под Полоцком водитель грузовика погиб, врезавшись в дерево

Водитель грузовика погиб, съехав в кювет и врезавшись в дерево в Полоцком районе.

Источник: Телеграм-канал УГАИ УВД Витебского облисполкома

В Полоцком районе водитель грузовика погиб, врезавшись в дерево. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе УГАИ УВД Витебского облисполкома.

В сообщении говорится, что авария случилась 30 апреля, во вторник, на 12-м километре автодороги Полоцк — Ушачи. Согласно предварительным данным, 47-летний водитель, находившийся за рулем грузовика Shacman, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. После этого машина съехала в левый придорожный кювет и врезалась в дерево.

«В результате ДТП водитель погиб», — сообщили в ведомстве.