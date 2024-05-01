Под Полоцком водитель грузовика погиб, врезавшись в дерево

В сообщении говорится, что авария случилась 30 апреля, во вторник, на 12-м километре автодороги Полоцк — Ушачи. Согласно предварительным данным, 47-летний водитель, находившийся за рулем грузовика Shacman, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. После этого машина съехала в левый придорожный кювет и врезалась в дерево.