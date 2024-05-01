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В Башкирии проводят проверку по факту пожара с погибшим ребенком

В Дуванском районе следователи и прокуратура устанавливают обстоятельства пожара, в котором погиб четырехлетний ребенок.

Напомним, сегодня около 5 часов утра произошел пожар в селе Михайловка. Возгорание произошло в бревенчатом гараже и впоследствии перешло на дом. В момент возгорания в доме находилась многодетная семья. Матери, отцу и четверым детям 2010, 2015, 2017 и 2022 годов рождения удалось спастись. В ходе тушения пожара обнаружено тело четырехлетнего мальчика. Отец получил термические ожоги, а 13-летний сын — резаные раны. Оба доставлены в больницу.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Прокуратура также выясняет подробности трагедии. Для координации деятельности правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехал прокурор Дуванского района Тимур Янбеков.

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