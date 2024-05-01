В Башкирии проводят проверку по факту пожара с погибшим ребенком

Напомним, сегодня около 5 часов утра произошел пожар в селе Михайловка. Возгорание произошло в бревенчатом гараже и впоследствии перешло на дом. В момент возгорания в доме находилась многодетная семья. Матери, отцу и четверым детям 2010, 2015, 2017 и 2022 годов рождения удалось спастись. В ходе тушения пожара обнаружено тело четырехлетнего мальчика. Отец получил термические ожоги, а 13-летний сын — резаные раны. Оба доставлены в больницу.