Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель грузовика погиб в ДТП в Полоцком районе

МИНСК, 1 мая — Spitnik. Водитель авто Shacman не сумел справиться с управлением, выехал на встречную полосу, после чего вылетел в кювет и врезался в дерево, сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Источник: УГАИ УВД Витебского облисполкома

Уточняется, что трагедия произошла днем во вторник на 12-м километре дороги Н-3200 «Полоцк — Ушачи». Согласно предварительным данным, 47-летний водитель грузовика Shacman не сумел справиться с управлением, выехал на полосу встречного движения и съехал в левый придорожный кювет, где врезался в придорожное дерево.

«В результате ДТП водитель погиб», — говорится в сообщении.

В УГАИ УВД Витебского облисполкома призвали участников дорожного движения быть предельно бдительными и собранными. Там также напомнили, что неукоснительное соблюдение ПДД является залогом безопасности в пути.

Инспекторы ГАИ ранее напомнили, что необходимо выбирать безопасную скорость движения, дистанцию и боковой интервал, отказаться от необдуманных обгонов и перестроений, учитывать все складывающиеся факторы. А подъезжая к повороту или закруглению дороги, скорость необходимо снижать заранее. И помнить, что одним из самых опасных маневров на трассе является обгон.