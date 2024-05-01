Водитель грузовика погиб в ДТП в Полоцком районе

Уточняется, что трагедия произошла днем во вторник на 12-м километре дороги Н-3200 «Полоцк — Ушачи». Согласно предварительным данным, 47-летний водитель грузовика Shacman не сумел справиться с управлением, выехал на полосу встречного движения и съехал в левый придорожный кювет, где врезался в придорожное дерево.
«В результате ДТП водитель погиб», — говорится в сообщении.
В УГАИ УВД Витебского облисполкома призвали участников дорожного движения быть предельно бдительными и собранными. Там также напомнили, что неукоснительное соблюдение ПДД является залогом безопасности в пути.
Инспекторы ГАИ ранее напомнили, что необходимо выбирать безопасную скорость движения, дистанцию и боковой интервал, отказаться от необдуманных обгонов и перестроений, учитывать все складывающиеся факторы. А подъезжая к повороту или закруглению дороги, скорость необходимо снижать заранее. И помнить, что одним из самых опасных маневров на трассе является обгон.