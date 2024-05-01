Водитель грузовика погиб в ДТП в Полоцком районе

Инспекторы ГАИ ранее напомнили, что необходимо выбирать безопасную скорость движения, дистанцию и боковой интервал, отказаться от необдуманных обгонов и перестроений, учитывать все складывающиеся факторы. А подъезжая к повороту или закруглению дороги, скорость необходимо снижать заранее. И помнить, что одним из самых опасных маневров на трассе является обгон.