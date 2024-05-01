Бойцовские собаки напали на парня с инвалидностью в Минске

По действующим сегодня Правилам содержания домашних собак и кошек собак полагается выводить в наморднике (кроме щенков до 3 месяцев и животных декоративных пород до 25 см в холке). За нарушение этих правил согласно ст. 16.30 КоАП РБ предусмотрена следующая ответственность: за нарушение Правил — штраф в размере от 1 до 15 базовых величин, в случае причинения вреда здоровью или имуществу — от 10 до 30 базовых величин или же общественные работы, или административный арест.