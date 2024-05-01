Бойцовские собаки напали на парня с инвалидностью в Минске

Это случилось в минском районе Степянка в прошлую субботу, 27 апреля, неподалеку от конечной остановки автобусов, носящей одноименное название. Мужчина вел на поводке двух собак без намордников и в какой-то момент не смог их удержать.
Водители проезжавшего мимо мусоровоза Андрей Щербук и Владимир Устин помогли отпугнуть животных: один стучал клюшкой по асфальту и второй тянул за поводок.
«Мы тут часто убираемся на районе, парней этих раньше видели. Они вроде приятели, и у обоих проблемы с ногами — похоже, что ДЦП», — рассказал Владимир Устин.
По его словам, хозяин попытался оттянуть собак, но у него не получилось.
«Больше всего я боялся, что та, что кусает за голову, сейчас вцепится в шею — и все закончится, поэтому специально одергивал от этого места, скручивал как мог», — поделился воспоминанием Владимир.
Пострадавшему помогли прохожие: молодой человек наложил жгут на ногу, которую покусали собаки, а девочка-подросток напоила водой и поддерживала до приезда скорой.
«Хозяин отвел собак и вернулся — он тоже был в шоке, у него началась паническая атака. Совсем юный был, прихрамывал при ходьбе — как ему с такими “питбулями” огромными справиться», — приводит портал слова одного из очевидцев, который представился Валерием.
Пострадавшего увезли в больницу. Инцидентом занимается милиция.
Что будет за выгул собаки без намордника
По действующим сегодня Правилам содержания домашних собак и кошек собак полагается выводить в наморднике (кроме щенков до 3 месяцев и животных декоративных пород до 25 см в холке). За нарушение этих правил согласно ст. 16.30 КоАП РБ предусмотрена следующая ответственность: за нарушение Правил — штраф в размере от 1 до 15 базовых величин, в случае причинения вреда здоровью или имуществу — от 10 до 30 базовых величин или же общественные работы, или административный арест.
Пострадавший имеет право в судебном порядке получить компенсацию морального вреда и лечения, если факт укуса был зафиксирован (животного — в ветеринарной клинике, человека — у медиков).