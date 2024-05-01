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В Воронежской области на трассе произошло ДТП: пострадали четыре ребенка

В Семилукском районе накануне вечером произошло ДТП, в результате которого пострадало четверо детей: 16-летняя девушка, девочки 3 и 6 лет, а также 3-месячный малыш. Их доставили в больницу.

В полиции сообщают, что на 6 км дороги «Семилуки — Землянск» около 17.00 30 апреля столкнулись Nissan Almera и «ВАЗ-21113». По предварительной информации, во время разворота водитель иномарки, 46-летний воронежец, не предоставил преимущества в движении другому автомобилю, который двигался по главной дороге в том же направлении.

Сейчас по факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Всего за сутки на дорогах области произошло 75 дорожно-транспортных происшествий. В городе было зарегистрировано 45 аварий, в районах — 24, еще 6 ДТП случилось на федеральных трассах. В результате в общей сложности травмированы были пятнадцать человек.