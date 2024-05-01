Пожалуйста, поднимите руки: вежливый грабитель напал на обменник в Астане

Попытка вооруженного ограбления обменного пункта попала на видео. В посте говорится, что инцидент произошел 30 апреля в 18:30. Мужчина, тщательно скрывающий свое лицо под медицинской маской и в черной кепке, просит сотрудницу поскорее передать ему деньги. В разговоре он также надевает на руки резиновые перчатки. У грабителя при себе пистолет.