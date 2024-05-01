В Волгограде прощаются с погибшим на СВО тренером Алексеем Сигитовым

Алексей Сигитов родился и вырос в Волгограде. Водным поло занимался с 11 лет, а после и сам стал тренером воспитанниц волгоградского «Спартака». Летом 2023 года он подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО, где геройски погиб 20 апреля 2024 года. Алексею было 43 года.