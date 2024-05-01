В Волгограде прощаются с погибшим на СВО тренером Алексеем Сигитовым

В Волгограде сегодня, 1 мая 2024 года, проводят в последний путь погибшего в ходе специальной военной операции тренера женской ватерпольной команды «Спартак-Волгоград» Алексея Сигитова. Прощание пройдет в ритуальном комплексе «Память» на Землячки в 13.00, сообщили в клубе.
Алексей Сигитов родился и вырос в Волгограде. Водным поло занимался с 11 лет, а после и сам стал тренером воспитанниц волгоградского «Спартака». Летом 2023 года он подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО, где геройски погиб 20 апреля 2024 года. Алексею было 43 года.
После прощания похоронят волгоградца на Дзержинском (Моторном) кладбище.
Редакция соболезнует родным и близким Алексея Сигитова и всех погибших в ходе спецоперации.