СК РФ начал проверку после массовой драки подростков у Суздальских озер

После массового конфликта подростков у Суздальских озер в дело неожиданно вмешался следственный комитет России. Правоохранительные органы заинтересовались вопросом после того, как видео потасовки распространилось в социальных сетях. К тому же дело осложняется еще и тем, что утихомирить буйных школьников попытался прохожий при помощи пистолета. Мужчина утверждает, что это всего лишь муляж. Разбираться в этом будут уже следственные органы.