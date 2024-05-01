СК РФ начал проверку после массовой драки подростков у Суздальских озер

После массового конфликта подростков у Суздальских озер в дело неожиданно вмешался следственный комитет России. Правоохранительные органы заинтересовались вопросом после того, как видео потасовки распространилось в социальных сетях. К тому же дело осложняется еще и тем, что утихомирить буйных школьников попытался прохожий при помощи пистолета. Мужчина утверждает, что это всего лишь муляж. Разбираться в этом будут уже следственные органы.
— Отмечается, что конфликт был остановлен прохожим, который якобы демонстрировал предмет, похожий на пистолет. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Петербургу организована процессуальная проверка, — говорится в сообщении пресс-службы СКР.
Ранее spb.kp.ru писала о том, что в ходе драки пострадал 15-летний парень. Его госпитализировали с травмами головы.