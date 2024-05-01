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ВСУ атаковали село Вознесеновка в Белгородской области дронами-камикадзе

ВСУ атаковали село Вознесеновка в Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: Reuters

«Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате прямого попадания беспилотника повреждена кровля хозпостройки во дворе частного жилого домовладения», — сообщил он.

Ещё один дрон влетел в торговую точку. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее системы ПВО сбили три беспилотника в Воронежской области.

Губернатор Курской области Роман Старовойт также заявил, что силы ПВО ночью сбили украинский БПЛА самолётного типа в Медвенском районе.