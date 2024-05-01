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СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в центре Киева

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) начали контрразведывательную операцию в центре Киева. Целями этих мероприятий являются «проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей», сообщается в Telegram-канале ведомства.

Источник: Reuters

В публикации отмечается, что оперативные действия проходят на Софийской и Михайловской площадях, а также в близлежащей местности. Представители силовых структур осматривают территории и здания, а также проверяют граждан. К работе также подключены национальная полиция Украины и военная служба правопорядка вооруженных сил Украины.

СБУ также предупредило о возможных ограничениях движения и попросило граждан Украины иметь при себе документы, а также соблюдать режим комендантского часа.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале предположил, что оперативным действиями СБУ пытается предотвратить готовящийся государственный переворот. Также он отметил, что в операции участвует не только СБУ, но и территориальный центр комплектования, то есть военкомат.