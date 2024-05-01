СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в центре Киева

В публикации отмечается, что оперативные действия проходят на Софийской и Михайловской площадях, а также в близлежащей местности. Представители силовых структур осматривают территории и здания, а также проверяют граждан. К работе также подключены национальная полиция Украины и военная служба правопорядка вооруженных сил Украины.
СБУ также предупредило о возможных ограничениях движения и попросило граждан Украины иметь при себе документы, а также соблюдать режим комендантского часа.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале предположил, что оперативным действиями СБУ пытается предотвратить готовящийся государственный переворот. Также он отметил, что в операции участвует не только СБУ, но и территориальный центр комплектования, то есть военкомат.