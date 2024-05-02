Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Озолотились за два дня»: директор фирмы из Омска отдал мошенникам почти 10 млн рублей

Директор омской фирмы перевел мошенникам 9,5 млн рублей за два дня.

Источник: Комсомольская правда

Директор одной из омских фирм за несколько дней перевел на счета аферистов 9,5 млн рублей. Омич стал жертвой уже классической схемы мошенничества.

В один из дней на телефон мужчины поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником Центробанка. Серьезный голос в трубке заявил, что якобы произошла утечка данных, зафиксированы подозрительные переводы в некое соседнее государство. По словам собеседника, все сбережения можно спасти, если перевести их на так называемый безопасный счет.

Одурманенный омич, следуя указаниям звонившего, отправился в отделение банка, где снял со счета 4,2 млн рублей. Полученную сумму он перевел четырьмя операциями на указанные счета через банкомат на проспекте Карла Маркса.

На следующий день омич перевел мошенникам еще более 5,3 млн рублей. Для перечисления этой суммы мужчина совершил восемь операций.

Спустя два дня после разговора с родственниками омич понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила 9,5 млн рублей.

Сотрудники полиции завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество»). Обстоятельства преступления устанавливаются.