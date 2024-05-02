«Озолотились за два дня»: директор фирмы из Омска отдал мошенникам почти 10 млн рублей

В один из дней на телефон мужчины поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником Центробанка. Серьезный голос в трубке заявил, что якобы произошла утечка данных, зафиксированы подозрительные переводы в некое соседнее государство. По словам собеседника, все сбережения можно спасти, если перевести их на так называемый безопасный счет.