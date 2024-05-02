В Омске женщина вышла из больницы и пропала

За два дня до исчезновения Елены Домбровской пропал 46-летний Радий Худояров. Он вышел из дома на улице Иркутской 21 апреля и не вернулся. По словам волонтёров, омич может нуждаться в медицинской помощи. Для его поисков требуются добровольцы. Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят позвонить по тем же телефонам, которые были указаны выше.