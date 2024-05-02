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В Омске женщина вышла из больницы и пропала

Её ищут больше недели.

Источник: Соцсети

Волонтёры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» сообщили о поисках 48-летней Елены Домбровской (Ануховой). Женщина пропала больше недели назад, 23 апреля. Известно, что она живёт в селе Красноярка Омского района. В день пропажи женщина вышла из БУЗОО «БСМП № 1», и с тех пор о её местонахождении не известно.

Приметы омички: худощавое телосложение, рост 164 см, русые волосы и карие глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просят позвонить по телефонам: 8−999−470−10−08, 8−999−453−77−10 или 02 (102).

За два дня до исчезновения Елены Домбровской пропал 46-летний Радий Худояров. Он вышел из дома на улице Иркутской 21 апреля и не вернулся. По словам волонтёров, омич может нуждаться в медицинской помощи. Для его поисков требуются добровольцы. Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят позвонить по тем же телефонам, которые были указаны выше.

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