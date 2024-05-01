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Пять человек эвакуировали пожарные из-за возгорания в пятиэтажке в Усть-Каменогорске

При пожаре в квартире спасатели эвакуировали пятерых жителей дома — среди эвакуированных был один ребенок, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Источник: МЧС РК

Как уточнили в ведомстве, в квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома, загорелась мебель и личные вещи.

Прибывшими на место происшествия пожарными подразделениями в целях безопасности эвакуировано пять жителей — один из них ребенок.

Пожар был ликвидирован на площади 3 кв.м.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости — номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

пожары