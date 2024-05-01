Пять человек эвакуировали пожарные из-за возгорания в пятиэтажке в Усть-Каменогорске

Как уточнили в ведомстве, в квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома, загорелась мебель и личные вещи.
Прибывшими на место происшествия пожарными подразделениями в целях безопасности эвакуировано пять жителей — один из них ребенок.
Пожар был ликвидирован на площади 3 кв.м.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости — номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.