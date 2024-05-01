В Уфе убили мужчину, который заступился за соседа

В уфимском микрорайоне Инорс группа вооруженных ножом мужчин зарезала 34-летнего местного жителя Александра Ефимова. Он заступился за соседа, когда те приехали выяснить отношения.
Как сообщили в следкоме РБ, несколько человек приехали на разборки к своему должнику. Когда тот отказался выйти, то они принялись портить его автомобиль Ford — прокалывать колеса и выбивать стекла. В этот момент мимо проходил сосед должника, который сделал замечание. Между ними завязалась драка и уфимца ударили ножом в бедро. Он скончался на месте от потери крови.
Нападавших задержали сотрудники ДПС. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Обвинение предъявили 19-летнему уфимцу.
«В настоящее время с ним проводятся первоначальные следственные действия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие участники конфликта. По результатам комплекса следственно-оперативных мероприятий действиям всех участников конфликта будет дана правовая оценка», — прокомментировали в следкоме.