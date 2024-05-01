В Уфе убили мужчину, который заступился за соседа

Как сообщили в следкоме РБ, несколько человек приехали на разборки к своему должнику. Когда тот отказался выйти, то они принялись портить его автомобиль Ford — прокалывать колеса и выбивать стекла. В этот момент мимо проходил сосед должника, который сделал замечание. Между ними завязалась драка и уфимца ударили ножом в бедро. Он скончался на месте от потери крови.