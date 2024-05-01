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В Иркутске пропала 38-летняя женщина с проблемами со здоровьем

38-летнюю Надежду Уваровскую ищет полиция и волонтёры в Иркутске.

Источник: ГУ МВД

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Днём 25 апреля она ушла из дома по улице Леси Украинки. С тех пор о ней ничего не известно.

Приметы пропавшей: на вид 35−40 лет, телосложение худощавое, волосы светлые, глаза карие, рост около 170 сантиметров.

Была одета: пальто синее, шапка сиреневая вязаная, полусапожки чёрные, водолазка зелёная.

Имеет проблемы со здоровьем.

Тех, кто знает что-либо о местонахождении Надежды Уваровской, просят позвонить по телефонам: (3952) 41−11−64, +79645404099 или 102 (112).