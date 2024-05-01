В Иркутске пропала 38-летняя женщина с проблемами со здоровьем

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Днём 25 апреля она ушла из дома по улице Леси Украинки. С тех пор о ней ничего не известно.
Приметы пропавшей: на вид 35−40 лет, телосложение худощавое, волосы светлые, глаза карие, рост около 170 сантиметров.
Была одета: пальто синее, шапка сиреневая вязаная, полусапожки чёрные, водолазка зелёная.
Имеет проблемы со здоровьем.
Тех, кто знает что-либо о местонахождении Надежды Уваровской, просят позвонить по телефонам: (3952) 41−11−64, +79645404099 или 102 (112).