Подполье: российские войска разбомбили места расположения ВСУ в Харькове

«Прилетел ФАБ <…> это, скорее всего, Большая Даниловка», — заявил он.
По данным подполья, в этом секторе, на северной окраине Харькова, вдоль объездной дороги, дислоцируется личный состав ВСУ.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 11:57 в Харькове объявили воздушную тревогу. Местные СМИ сообщают о взрывах в городе, но подробности не приводят.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.