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Подполье: российские войска разбомбили места расположения ВСУ в Харькове

ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по местам расположения украинских военных на северной окраине Харькова, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

Источник: © РИА Новости

«Прилетел ФАБ <…> это, скорее всего, Большая Даниловка», — заявил он.

По данным подполья, в этом секторе, на северной окраине Харькова, вдоль объездной дороги, дислоцируется личный состав ВСУ.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 11:57 в Харькове объявили воздушную тревогу. Местные СМИ сообщают о взрывах в городе, но подробности не приводят.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.