Роспотребнадзор: в одном из ресторанов Калининграда выявлена вспышка сальмонеллёза

«Специалисты Управления Роспотребнадзора по Калининградской области проводят эпидемиологическое расследование по факту регистрации семи случаев сальмонеллёза среди лиц, употреблявших готовую продукцию на предприятии общественного питания (“Якитория” на ул. Леонова). Симптомы заболевания появились спустя 20−24 часа после посещения ресторана (в одном случае — заказа продукции на дом). Все заболевшие обратились за медицинской помощью, госпитализированы в инфекционный стационар», — говорится в сообщении.