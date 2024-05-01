Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор: в одном из ресторанов Калининграда выявлена вспышка сальмонеллёза

В Калининграде зарегистрировано семь случаев сальмонеллёза среди местных жителей, употреблявших еду в ресторане японской кухни. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

«Специалисты Управления Роспотребнадзора по Калининградской области проводят эпидемиологическое расследование по факту регистрации семи случаев сальмонеллёза среди лиц, употреблявших готовую продукцию на предприятии общественного питания (“Якитория” на ул. Леонова). Симптомы заболевания появились спустя 20−24 часа после посещения ресторана (в одном случае — заказа продукции на дом). Все заболевшие обратились за медицинской помощью, госпитализированы в инфекционный стационар», — говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, уже проведён опрос заболевших, отбор проб пищевых продуктов, готовой продукции для дальнейших лабораторных исследований. Работа заведения приостановлена.