Число погибших при обрушении автомагистрали в Китае выросло до 24

«По состоянию на 15.00 (10.00 мск — ред.) 1 мая, под завалами были обнаружены 20 автомобилей … всего пострадали 54 человека, из них подтверждена смерть 24 человек, еще 30 человек находятся в больнице, их жизням ничего не угрожает», — говорится в сообщении телевидения.