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Число погибших при обрушении автомагистрали в Китае выросло до 24

ПЕКИН, 1 мая — РИА Новости. Число погибших в результате обрушения участка скоростной автотрассы в китайской южной провинции Гуандун выросло до 24, всего пострадали 54 человека, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло в среду примерно в 2.10 (21.10 вторника по мск) на скоростной автомагистрали, ведущей из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь. Сообщалось, что в результате ЧП под завалами оказались 18 автомобилей, 19 человек погибли.

«По состоянию на 15.00 (10.00 мск — ред.) 1 мая, под завалами были обнаружены 20 автомобилей … всего пострадали 54 человека, из них подтверждена смерть 24 человек, еще 30 человек находятся в больнице, их жизням ничего не угрожает», — говорится в сообщении телевидения.

Уточняется, что на месте продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия.