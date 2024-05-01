Число погибших при обрушении автомагистрали в Китае выросло до 24

Ранее сообщалось, что ЧП произошло в среду примерно в 2.10 (21.10 вторника по мск) на скоростной автомагистрали, ведущей из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь. Сообщалось, что в результате ЧП под завалами оказались 18 автомобилей, 19 человек погибли.
«По состоянию на 15.00 (10.00 мск — ред.) 1 мая, под завалами были обнаружены 20 автомобилей … всего пострадали 54 человека, из них подтверждена смерть 24 человек, еще 30 человек находятся в больнице, их жизням ничего не угрожает», — говорится в сообщении телевидения.
Уточняется, что на месте продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия.