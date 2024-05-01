Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях

«Ориентировочно до 12.00 в районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия», — написал губернатор.
В городе все спокойно, добавил он.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Противодиверсионные учения проходят в Севастопольской бухте, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«Ориентировочно до 12.00 в районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия», — написал губернатор.
В городе все спокойно, добавил он.