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Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Противодиверсионные учения проходят в Севастопольской бухте, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Ориентировочно до 12.00 в районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия», — написал губернатор.

В городе все спокойно, добавил он.