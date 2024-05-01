В Петербурге младенец в коляске пострадал при резком торможении автобуса

«На месте происшествия было установлено, что 54-летний водитель, управляя пассажирским автобусом, при движении по Богатырскому проспекту в сторону Коломяжского проспекта совершил внезапное торможение, в результате которого в салоне автобуса произошло падение детской коляски с 7-месячным ребенком», — говорится в сообщении.