В Петербурге младенец в коляске пострадал при резком торможении автобуса

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мая — РИА Новости. Детская коляска упала в салоне автобуса при его внезапном торможении на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге, младенец госпитализирован, сообщила в среду пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале.
Как информирует ведомство, авария произошла в понедельник вечером в районе дома № 2 на Богатырском проспекте в Приморском районе.
«На месте происшествия было установлено, что 54-летний водитель, управляя пассажирским автобусом, при движении по Богатырскому проспекту в сторону Коломяжского проспекта совершил внезапное торможение, в результате которого в салоне автобуса произошло падение детской коляски с 7-месячным ребенком», — говорится в сообщении.
Ребенок, который был вместе с отцом, направлен в больницу в состоянии средней тяжести, он получил сотрясение мозга и ссадины, уточняют в ГУМВД. По факту ДТП проводится проверка.