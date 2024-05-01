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В Башкирии ветром снесло крышу школы

Стихия бушует по всему региону.

Источник: Подслушано Зилим-Каран

Сегодня, 1 мая, в деревне Узбяково Гафурийского района снесло крышу местной общеобразовательной школы. Непогода бушует по всей республике.

Также жители региона сообщают о сильном ветре на трассах, который поднимает пыль с полей, на дорогу летят ветки. При этом дождь льет как из ведра.

В Уфе ветром снесло установленный вдоль здания на время ремонтных работ забор на перекрестке Ленина и Коммунистической. На улице Зорге зафиксировали падение деревьев.

По данным БашУГМС, сегодня, 1 мая, порывы ветра усилятся до 17 м/с. Горожан и гостей столицы предупреждают о том, что во время усиления ветра нужно избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередачи, рекламными щитами, хрупкими конструкциями.