В Башкирии ветром снесло крышу школы

Сегодня, 1 мая, в деревне Узбяково Гафурийского района снесло крышу местной общеобразовательной школы. Непогода бушует по всей республике.
Также жители региона сообщают о сильном ветре на трассах, который поднимает пыль с полей, на дорогу летят ветки. При этом дождь льет как из ведра.
В Уфе ветром снесло установленный вдоль здания на время ремонтных работ забор на перекрестке Ленина и Коммунистической. На улице Зорге зафиксировали падение деревьев.
По данным БашУГМС, сегодня, 1 мая, порывы ветра усилятся до 17 м/с. Горожан и гостей столицы предупреждают о том, что во время усиления ветра нужно избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередачи, рекламными щитами, хрупкими конструкциями.