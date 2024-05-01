В Башкирии ветром снесло крышу школы

По данным БашУГМС, сегодня, 1 мая, порывы ветра усилятся до 17 м/с. Горожан и гостей столицы предупреждают о том, что во время усиления ветра нужно избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередачи, рекламными щитами, хрупкими конструкциями.