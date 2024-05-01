В Германии подожгли летний дом главы Rheinmetall из-за поставок оружия Украине

В начале апреля оборонный концерн Rheinmetall объявил о намерении построить не менее четырех оружейных заводов на Украине на фоне прогнозов рекордной прибыли в размере €10 млрд от продаж вооружения. Отмечалось, что украинские заводы, которые столкнулись с нехваткой боеприпасов, будут использоваться для производства снарядов, боевых машин и систем противовоздушной обороны.