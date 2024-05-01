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В Германии подожгли летний дом главы Rheinmetall из-за поставок оружия Украине

В Германии подожгли летний дом главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, передает Bild. Ответственность за поджог взяли на себя левые радикалы, свои действия они объяснили тем, что немецкая компания обогащается за счет конфликта на Украине.

Источник: AFP 2023

По сообщению газеты, сигнал о возгорании в коммуне Хермансбург в федеральной земле Нижняя Саксония пожарные получили рано утром 30 апреля. Спустя некоторое время на платформе Indymedia появилось послание, в котором радикалы взяли на себя ответственность за инцидент.

«В ночь на 29 апреля мы оставили на участке Армина Паппергера в летнем домике зажигательную смесь», — приводит издание отрывок из послания. Также в своем сообщении радикалы отметили, что «Rheinmetall планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе».

Расследованием этого инцидента занимается отдел полиции по вопросам государственной безопасности. В настоящий момент проводится проверка подлинности публикации на портале Indymedia.

В начале апреля оборонный концерн Rheinmetall объявил о намерении построить не менее четырех оружейных заводов на Украине на фоне прогнозов рекордной прибыли в размере €10 млрд от продаж вооружения. Отмечалось, что украинские заводы, которые столкнулись с нехваткой боеприпасов, будут использоваться для производства снарядов, боевых машин и систем противовоздушной обороны.

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