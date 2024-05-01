В Германии подожгли летний дом главы Rheinmetall из-за поставок оружия Украине

По сообщению газеты, сигнал о возгорании в коммуне Хермансбург в федеральной земле Нижняя Саксония пожарные получили рано утром 30 апреля. Спустя некоторое время на платформе Indymedia появилось послание, в котором радикалы взяли на себя ответственность за инцидент.
«В ночь на 29 апреля мы оставили на участке Армина Паппергера в летнем домике зажигательную смесь», — приводит издание отрывок из послания. Также в своем сообщении радикалы отметили, что «Rheinmetall планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе».
Расследованием этого инцидента занимается отдел полиции по вопросам государственной безопасности. В настоящий момент проводится проверка подлинности публикации на портале Indymedia.
В начале апреля оборонный концерн Rheinmetall объявил о намерении построить не менее четырех оружейных заводов на Украине на фоне прогнозов рекордной прибыли в размере €10 млрд от продаж вооружения. Отмечалось, что украинские заводы, которые столкнулись с нехваткой боеприпасов, будут использоваться для производства снарядов, боевых машин и систем противовоздушной обороны.