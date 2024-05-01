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На пожилого наманганца, который приставал к маленькой девочке, завели уголовное дело

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Пожилой развратник из Намангана домогался семилетнюю девочку. Правоохранители завели на него уголовное дело, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Об этом инциденте стало известно после того, как информация о домогательствах распространилась в социальных сетях. Мать девочки, проживающая в Ново-Наманганском районе, написала заявление в органы внутренних дел.

Она сообщила, что 27 марта этого года ее несовершеннолетняя дочь играла на улице с друзьями. К детям подошел пожилой мужчина, отвел девочку в свою машину и стал совершать по отношению к ней действия развратного характера.

Правоохранители завели на мужчину уголовное дело по статье 129 (развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста) и проводят расследование.

Детский омбудсман взял ситуацию под контроль.