На пожилого наманганца, который приставал к маленькой девочке, завели уголовное дело

Об этом инциденте стало известно после того, как информация о домогательствах распространилась в социальных сетях. Мать девочки, проживающая в Ново-Наманганском районе, написала заявление в органы внутренних дел.
Она сообщила, что 27 марта этого года ее несовершеннолетняя дочь играла на улице с друзьями. К детям подошел пожилой мужчина, отвел девочку в свою машину и стал совершать по отношению к ней действия развратного характера.
Правоохранители завели на мужчину уголовное дело по статье 129 (развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста) и проводят расследование.
Детский омбудсман взял ситуацию под контроль.