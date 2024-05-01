ВС России нанесли поражение ВСУ в районах трех населенных пунктов в ДНР

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й, 93-й механизированных, 92-й штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка и Константиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.