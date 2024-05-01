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ВС России нанесли поражение ВСУ в районах трех населенных пунктов в ДНР

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам в районах трёх населённых пунктов в ДНР, потери противника составили до 400 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ в сводке.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й, 93-й механизированных, 92-й штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка и Константиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

«Потери противника составили до 400 военнослужащих, семь автомобилей, две 122 мм гаубицы Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы “Нота” и “Анклав”, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — добавили в МО РФ.