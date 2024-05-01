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Машиниста буровой установки спасли из-под завала на шахте под Североуральском

На шахте «Кальинская» под Североуральском в результате горного удара под завалами оказался заблокирован машинист буровой установки.

Источник: МК.RU Екатеринбург

Завал оперативно расчистили и помогли шахтеру выбраться на поверхность.

«30 апреля в 18.04 на шахте “Кальинская” СУБРа произошел горный удар. Он повлек за собой обрушение горной массы. В смежной выработке за завалом оказался заблокированным машинист буровой установки», — сообщили в пресс-службе Сeвepoуpaльcкого бoкcитoвого pудника.

Завал расчистили в течение часа и помогли шахтеру выбраться на поверхность, где ему была оказана первая помощь. В пресс-службе отметили, что система безопасности СУБРа сработала эффективно. На шахте был создан оперативный штаб, на место прибыли руководители.

Как сообщалось ранее, двое рабочих попали под завал в шахте на Урале.