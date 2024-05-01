Машиниста буровой установки спасли из-под завала на шахте под Североуральском

Завал оперативно расчистили и помогли шахтеру выбраться на поверхность.
«30 апреля в 18.04 на шахте “Кальинская” СУБРа произошел горный удар. Он повлек за собой обрушение горной массы. В смежной выработке за завалом оказался заблокированным машинист буровой установки», — сообщили в пресс-службе Сeвepoуpaльcкого бoкcитoвого pудника.
Завал расчистили в течение часа и помогли шахтеру выбраться на поверхность, где ему была оказана первая помощь. В пресс-службе отметили, что система безопасности СУБРа сработала эффективно. На шахте был создан оперативный штаб, на место прибыли руководители.
Как сообщалось ранее, двое рабочих попали под завал в шахте на Урале.