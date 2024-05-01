Зарабатывала на провокациях. Стримерша из Краснодара открыто оскорбляла Россию и героев СВО

«Приношу свои извинения перед гражданами Российской Федерации за то, что в Сети дискредитировала вооруженные силы РФ, а также демонстрировала символику экстремистской организации и допускала негативные высказывания в отношении жителей различных регионов страны», — сказала на камеру Касьяненко.