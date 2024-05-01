Зарабатывала на провокациях. Стримерша из Краснодара открыто оскорбляла Россию и героев СВО

Стримершу Ольгу Касьяненко из Краснодара под ником Busya18plus, которая накануне оскорбляла в своих трансляциях русских и зарабатывала на провокациях донаты, оштрафовали. Высказывания 27-летней девушки посчитали дискредитирующими вооруженные силы России, также полицейские составили протоколы за мелкое хулиганство и демонстрацию нацистской атрибутики.
«Сотрудники центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю выявили на странице 27-летней жительницы Краснодара материалы, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации и видеозаписи с оскорбительными высказываниями, выражающие явное неуважение к обществу. В роликах девушка также демонстрировала экстремистское движение», — отметили в пресс-службе ведомства.
Сначала 27-летняя уроженка Донецка заявила, что ее слова вырваны из контекста. Затем блогерша публично принесла извинения за провокационные ролики.
«Приношу свои извинения перед гражданами Российской Федерации за то, что в Сети дискредитировала вооруженные силы РФ, а также демонстрировала символику экстремистской организации и допускала негативные высказывания в отношении жителей различных регионов страны», — сказала на камеру Касьяненко.
Суд оштрафовал Касьяненко на сумму более 90 000 рублей.
Ранее высказывания против россиян 27-летней стримерши прокомментировала возглавляющая «Лигу безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она отметила, что девушка недавно получила паспорт РФ и засомневалась, что он ей нужен.
Кроме этого, в Софеде добавили, что на данный момент есть все основания для лишения гражданства Ольги Касьяненко.
«На подобные высказывания должна обратить внимание и ФСБ. По действующему законодательству есть все основания, чтобы лишить стримершу российского гражданства», — заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.