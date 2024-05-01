В Березовском учительница пнула школьника и протащила по полу: инцидент расследуют силовики

А буквально несколько дней назад в Екатеринбурге воспитательница во время прогулки подошла к одному из детей и пнула его ногой. Это зафиксировала на видео мама пострадавшего мальчика. На кадрах видно, как женщина подходит к скамейке, на которой сидят малыши, и пинает одного из них. Ребенок падает лицом в землю, а воспитательница на это не реагирует.