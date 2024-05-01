В Березовском учительница пнула школьника и протащила по полу: инцидент расследуют силовики

«В ходе проверки следователем СКР выясняются все обстоятельства инцидента. Принимаются меры к установлению и опросу очевидцев, законных представителей детей, а также сотрудников общеобразовательного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.
Также обстоятельства инцидента выясняет прокуратура.
«В ходе проверки будет установлено, получил ли подросток телесные повреждения. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в надзорном ведомстве.
Педагог работает учителем начальных классов и одновременно является советником директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями.
А буквально несколько дней назад в Екатеринбурге воспитательница во время прогулки подошла к одному из детей и пнула его ногой. Это зафиксировала на видео мама пострадавшего мальчика. На кадрах видно, как женщина подходит к скамейке, на которой сидят малыши, и пинает одного из них. Ребенок падает лицом в землю, а воспитательница на это не реагирует.
Ранее в екатеринбургской школе № 62 случился скандал между школьником и учителем, в результате которого женщина ударила ребенка по голове телефоном и потребовала покинуть помещение. Ученик отказался выйти из класса, и она обозвала его «мразью». В итоге мальчик заплакал, хотя до этого отвечал педагогу грубо. За школьника вступились одноклассники. Они были возмущены поведением учителя, который может ударить ученика по голове и потом отказаться даже объяснить причину.