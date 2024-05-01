Краснодарскую стримершу оштрафовали за дискредитацию ВС России

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщала о намерении направить материалы в МВД в отношении стримерши Busya18plus. В своих трансляциях девушка оскорбляет русских, называя при этом украинцев «самыми красивыми людьми на планете». Стримерша также добавила, что принципиально не стала бы помогать «ДНРовцам» и выкрикнула украинский лозунг в эфире. Позже она записала видео, где сказала, что ее слова были вырваны из контекста, и она «уважает страну, в которой живет».
«В отношении девушки полицейские составили два административных материала по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ — ред.), протоколы по части 1 статьи 20.3 (демонстрирование символики экстремистских организаций — ред.) и части 3 статьи 20.1 КоАП РФ (оскорбительные высказывания, выражающие явное неуважение к обществу — ред.). По решению суда на девушку наложены штрафы на сумму более 90 000 рублей», — сообщили в ведомстве, комментируя наказание 27-летне жительницы Краснодара.
Согласно опубликованном Мизулиной видео, девушка также извинилась перед гражданами РФ за то, «что в сети Интернет дискредитировала Вооруженные силы Российской Федерации, а также демонстрировала символику экстремисткой организации и допускала негативные высказывания в отношении жителей различных регионов страны».