Краснодарскую стримершу оштрафовали за дискредитацию ВС России

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщала о намерении направить материалы в МВД в отношении стримерши Busya18plus. В своих трансляциях девушка оскорбляет русских, называя при этом украинцев «самыми красивыми людьми на планете». Стримерша также добавила, что принципиально не стала бы помогать «ДНРовцам» и выкрикнула украинский лозунг в эфире. Позже она записала видео, где сказала, что ее слова были вырваны из контекста, и она «уважает страну, в которой живет».