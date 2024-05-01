Минобороны РФ: группировка «Днепр» за сутки нанесла поражение двум бригадам ВСУ

В ведомстве уточнили, что речь идет о 35-й бригаде морской пехоты и 128-й горно-штурмовой бригаде украинских войск. Места скопления бойцов и техники ВСУ находились в районе запорожского населенного пункта Каменское, а также около населенных пунктов Степовое и Ивановка в Херсонской области.