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В Омской области 10-летний ребенок погиб за рулем

В среду, 1 мая 2024 года, случилось смертельное ДТП в селе Новое Калачинского района.

В полиции сообщили, 10-летний мальчик за рулем мотороллера «Муравей» не справился с управлением и допустил опрокидывание на проезжей части.

Ребенок получил не совместимые с жизнью травмы и погиб, уточнили правоохранители.