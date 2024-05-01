В Омской области 10-летний ребенок погиб за рулем

В полиции сообщили, 10-летний мальчик за рулем мотороллера «Муравей» не справился с управлением и допустил опрокидывание на проезжей части.
Ребенок получил не совместимые с жизнью травмы и погиб, уточнили правоохранители.
В среду, 1 мая 2024 года, случилось смертельное ДТП в селе Новое Калачинского района.
В полиции сообщили, 10-летний мальчик за рулем мотороллера «Муравей» не справился с управлением и допустил опрокидывание на проезжей части.
Ребенок получил не совместимые с жизнью травмы и погиб, уточнили правоохранители.