Яма образовалась на территории детсада «Росинка» в Новосибирске

В Новосибирске на территории детского сада в Первомайском районе образовалась большая яма. Прокуратура проводит проверку. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Известно, что яма образовалась на территории детского сада «Росинка» в Первомайском районе. Там на детской площадке провалился грунт.
Прокуратура Новосибирской области по данному факту проводит проверку. Прокуроры дадут оценку работе контролирующих органов.
«В ходе проверки будет дана оценка работе контролирующих органов и руководства образовательного учреждения по обеспечению безопасности пребывания детей в детском саду», — говорится в сообщении.