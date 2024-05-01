Ночной шум стал причиной убийства в Ленобласти

Конфликт соседей в деревне Капустино Киришского района Ленобласти закончился уголовным делом. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Так, 30 апреля в 01:32 в полицию поступил сигнал об уличной драке. Оказалось, что потасовку устроили двое соседей — мужчины 68 и 48 лет. Соседи долгое время конфликтовали из-за нарушения тишины.
«В ходе драки старший нанес два удара топором по голове своему соседу, после чего сам упал на землю и скончался», — пояснили в ведомстве.
Смерть 68-летнего наступила в результате множественных переломов ребер и травм головы. Его 48-летний оппонент госпитализирован с рубленными ранами головы. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).