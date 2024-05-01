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Ночной шум стал причиной убийства в Ленобласти

Возбуждено уголовное дело.

Конфликт соседей в деревне Капустино Киришского района Ленобласти закончился уголовным делом. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Так, 30 апреля в 01:32 в полицию поступил сигнал об уличной драке. Оказалось, что потасовку устроили двое соседей — мужчины 68 и 48 лет. Соседи долгое время конфликтовали из-за нарушения тишины.

«В ходе драки старший нанес два удара топором по голове своему соседу, после чего сам упал на землю и скончался», — пояснили в ведомстве.

Смерть 68-летнего наступила в результате множественных переломов ребер и травм головы. Его 48-летний оппонент госпитализирован с рубленными ранами головы. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).