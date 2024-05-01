В Перми многодетная мать вывела из охваченной огнём квартиры трёх детей

Судя по фотографиям, опубликованным МЧС по Пермскому краю, квартира почти полностью выгорела. Одна из комнат уничтожена огнём, вторая, где находилась детская кроватка одного из детей, сильно повреждена. В первой комнате сгорело даже покрытие стен и обои.