В Перми многодетная мать вывела из охваченной огнём квартиры трёх детей

Мать вывела из охваченной огнём квартиры трёх детей в Перми, сообщает МЧС по Пермскому краю.
Пожар произошёл в пятиэтажном доме. В квартире, где находились многодетная мать и трое детей, загорелись вещи. По данным МЧС, причиной пожара стал неисправный светодиодный светильник.
«До прибытия пожарных мать вывела трех детей из горящей квартиры. Ещё 9 человек самостоятельно эвакуировались на улицу», — рассказали в региональном министерстве.
Сотрудники газодымозащитной службы спасли ещё трёх человек: двух взрослых и ребёнка.
В итоге площадь пожара в квартире составила 20 квадратных метров. Его удалось ликвидировать 36 огнеборцам. На месте происшествия работали восемь единиц техники.
Судя по фотографиям, опубликованным МЧС по Пермскому краю, квартира почти полностью выгорела. Одна из комнат уничтожена огнём, вторая, где находилась детская кроватка одного из детей, сильно повреждена. В первой комнате сгорело даже покрытие стен и обои.