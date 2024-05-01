Департамент образования Краснодара проверил детский сад с тараканами

Сведения о насекомых в дошкольном учреждении на улице Восточно-Кругликовской появились в соцсетях 30 апреля. Информация привлекла внимание прокуратуры, которая также начала проверку.
Судя по ролику, опубликованному в локальных пабликах, тараканы жили в детских кроватках в спальне. На видео заметно, что насекомые ползали по стенам, полу, подносу для еды.
Директор гордепартамента образования Александр Звягинцев рассказал, что 1 мая весь коллектив дошкольной организации проводит сануборку в помещениях детсада № 176. По его словам, все игрушки, учебные пособия, мебель вымыты и продезинфицированы.
Помимо этого, спецорганизация, имеющая лицензию, провела обработку помещений от насекомых. В четверг, 2 мая, работы проведут в подвале. Ещё через 2 недели в детсаду сделают повторную дератизацию.
В пресс-службе мэрии Краснодара добавили, что в отношении заведующей детсадом департаментом образования проводится служебная проверка. К работе в привычном режиме учреждение вернётся 2 мая.