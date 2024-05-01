CNN: около 230 человек арестовали во время протестов в Колумбийском университете

Ранее корреспондент ТАСС сообщал, что полиция перекрыла все подходы к Колумбийскому университету и установила заграждения. Правоохранители оттеснили от толпы и надели наручники на одного из пришедших к кордону людей. К месту манифестаций рядом с учебным заведением подъехали грузовики с дополнительными заграждениями, на месте сохраняется усиленное присутствие полиции.