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CNN: около 230 человек арестовали во время протестов в Колумбийском университете

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Полиция Нью-Йорка арестовала около 230 человек во время студенческих протестов в Колумбийском университете 30 апреля. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Источник: Reuters

По их данным, полиция вошла в здание на территории кампуса, в котором забаррикадировались протестующие. Источники добавляют, что десятки человек также были арестованы в нескольких кварталах от университета.

Ранее корреспондент ТАСС сообщал, что полиция перекрыла все подходы к Колумбийскому университету и установила заграждения. Правоохранители оттеснили от толпы и надели наручники на одного из пришедших к кордону людей. К месту манифестаций рядом с учебным заведением подъехали грузовики с дополнительными заграждениями, на месте сохраняется усиленное присутствие полиции.