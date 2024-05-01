В Красноярском крае столкнулись сразу шесть автомобилей, пострадали пять человек

В Красноярском крае произошла массовая авария. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в ГИБДД, сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливая причины ДТП.
Предварительно известно следующее. Сегодня, 1 мая, в 15:50 по местному времени на 625 километре автодороги Р-255 «Сибирь» водитель «Камаза» не справился с управлением. Грузовик мчался со стороны Боготола по направлению к Ачинску, допустил столкновение с автомобилями, которые двигались впереди него. Это были «ГАЗель», Skoda, Chevrolet и автовоз.
После столкновение с попутными машинами, «Камаз» вылетел на встречную полосу и здесь уже столкнулся с фурой Scania. По информации дорожных полицейских, с места ДТП в медицинское учреждение доставлено трое взрослых и двое детей. Водители были освидетельствованы, состояние опьянения не установлено.