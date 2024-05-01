Подмыв грунта стал причиной провала асфальта на челябинской улице

По словам Александра Астахова, предварительная причина — подмыв грунта на магистральном коллекторе 1975 года постройки. Он также подчеркнул, что ограничивать ресурсы у жителей близлежащих домов не будут. Подрядчик приступил к изъятию грунта и прокладке новой трубы.