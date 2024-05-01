Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подмыв грунта стал причиной провала асфальта на челябинской улице

Заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов рассказал о причинах аварии на улице Первой Пятилетки.

Источник: администрация Челябинска

Напомним, сегодня на проезжей части образовалась огромная яма диаметром и глубиной не менее трех метров. На место оперативно выехали коммунальщики и представители мэрии.

По словам Александра Астахова, предварительная причина — подмыв грунта на магистральном коллекторе 1975 года постройки. Он также подчеркнул, что ограничивать ресурсы у жителей близлежащих домов не будут. Подрядчик приступил к изъятию грунта и прокладке новой трубы.

Сколько по времени займут ремонтно-восстановительные работы — будет известно в течение суток.

Ранее «МК-Челябинск» сообщал о старте масштабных работ по реконструкции коммунальных сетей в городе.

ЖКХ