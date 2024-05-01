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Бастрыкин поручил расследовать смерть подростка из-за самолечения в Петербурге

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки по факту смерти несовершеннолетнего в Петербурге.

Внимание главы ведомства обращено на публикации в СМИ и соцсетях о гибели 15-летнего подростка в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи в домашних условиях, уточнили в информационном центре СКР.

В частности, было установлено, что в апреле текущего года у несовершеннолетнего жителя Петербурга выявили признаки заболевания. При этом его мать отказалась обращаться к медикам и самостоятельно выбрала курс лечения без назначения врача. Спустя непродолжительное время состояние здоровья мальчика ухудшилось, его госпитализировали в тяжелом состоянии, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, подросток скончался.

В ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по данному факту организована процессуальная проверка. Исполнение поручения господина Бастрыкина, а также ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

СК