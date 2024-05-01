Бастрыкин поручил расследовать смерть подростка из-за самолечения в Петербурге

В частности, было установлено, что в апреле текущего года у несовершеннолетнего жителя Петербурга выявили признаки заболевания. При этом его мать отказалась обращаться к медикам и самостоятельно выбрала курс лечения без назначения врача. Спустя непродолжительное время состояние здоровья мальчика ухудшилось, его госпитализировали в тяжелом состоянии, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, подросток скончался.