На конезаводе в Ставрополье лошадей заморили голодом

Во вторник, 30 апреля, в интернете была опубликована петиция с обвинениями в адрес владельца предприятия Мажида Хаммуда Аделя. По словам авторов петиции, он «уже много лет издевается над лошадьми в Ставропольском крае». За сутки обращение подписали 1200 человек. На фото, опубликованных в соцсетях, в том числе в Telegram-канале «ЗооЖиза», видны трупы животных, живые лошади — очень худые.