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На конезаводе в Ставрополье лошадей заморили голодом

Ставропольская полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными (ч. 2 ст. 245 УК РФ). Поводом для этого стали появившиеся в интернете сообщения зоозащитников о том, что на конезаводе «Ставропольский» лошадей намеренно морят голодом и не дают им воды. В результате животные погибают от истощения, а ветнадзор «не видит нарушений» в деятельности владельца предприятия.

Источник: AP 2023

Во вторник, 30 апреля, в интернете была опубликована петиция с обвинениями в адрес владельца предприятия Мажида Хаммуда Аделя. По словам авторов петиции, он «уже много лет издевается над лошадьми в Ставропольском крае». За сутки обращение подписали 1200 человек. На фото, опубликованных в соцсетях, в том числе в Telegram-канале «ЗооЖиза», видны трупы животных, живые лошади — очень худые.

Расследование дела взято на контроль краевой прокуратурой и находится на личном контроле прокурора края Юрия Немкина. В следственном управлении (СУ) Следственного комитета России (СКР) по Ставропольскому краю по данному факту также организована процессуальная проверка. Следственные органы ходатайствуют о передаче дела из органов МВД в свое производство.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Ставропольскому краю Игорю Иванову представить доклад об обстоятельствах дела.

флора и фауна