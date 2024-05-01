На конезаводе в Ставрополье лошадей заморили голодом

Во вторник, 30 апреля, в интернете была опубликована петиция с обвинениями в адрес владельца предприятия Мажида Хаммуда Аделя. По словам авторов петиции, он «уже много лет издевается над лошадьми в Ставропольском крае». За сутки обращение подписали 1200 человек. На фото, опубликованных в соцсетях, в том числе в Telegram-канале «ЗооЖиза», видны трупы животных, живые лошади — очень худые.
Расследование дела взято на контроль краевой прокуратурой и находится на личном контроле прокурора края Юрия Немкина. В следственном управлении (СУ) Следственного комитета России (СКР) по Ставропольскому краю по данному факту также организована процессуальная проверка. Следственные органы ходатайствуют о передаче дела из органов МВД в свое производство.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Ставропольскому краю Игорю Иванову представить доклад об обстоятельствах дела.