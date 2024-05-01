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Пассажирский автобус врезался в бетонное ограждение на МКАД. Возможно, водитель уснул

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На Малой кольцевой автодороге около аэропортского моста автобус, следовавший по маршруту № 69, на высокой скорости врезался в бетонное ограждение, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Инцидент произошел вчера примерно в 10 вечера. Очевидцы пишут, что водитель заснул за рулем. Жертв нет, о пострадавших не сообщается.

На фотографии видно, что автобус получил повреждения. И это далеко не первый из новых автобусов, пострадавших в ДТП.

Автор сообщения, опубликовавший информацию в группе «Потребитель», призывает автопарки провести беседы с водителями, которые, по его словам, гоняют как в гонках, резко тормозят, могут проехать остановку, резко маневрируют на дорогах.

Столичное управление безопасности дорожного движения и «Тошшахартрансхизмат» пока не отреагировали на инцидент.