В Екатеринбурге вандалы осквернили братскую могилу дятловцев

В Екатеринбурге вандалы осквернили памятник группе Игоря Дятлова. Братскую могилу на Михайловском кладбище изрисовали нацистской свастикой и странными надписями, а фото участника Семена Золотарева испортили ударами по металлическому овалу. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказал краевед Николай Неуймин. Фото изуродованного памятника он сделал еще днем 29 апреля.
— Какой-то невменяемый обезобразил фото изображение Семена Золотарева, нанеся множественные удары тупым и твердым предметом по металлокерамическому овалу и фактически уничтожил его, — пишет в после Николай Неуймин. — Но этого вандалу или вандалам показалось мало, и они изрисовали (шизофреничными рисунками и текстом) всю нижнюю часть памятника с обратной стороны. Кроме того с верхней части обелиска исчезла металлическая эмблема УПИ. Екатеринбург город бесов?
— Сообщений и заявлений по данному факту в полицию не поступало. Информация, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована в отделе полиции № 1 и будет проверена, — сообщили в пресс-группе.