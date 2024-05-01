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В Екатеринбурге вандалы осквернили братскую могилу дятловцев

На Михайловском кладбище памятник группе Игоря Дятлова изрисовали свастикой.

Источник: Николай Неуймин

В Екатеринбурге вандалы осквернили памятник группе Игоря Дятлова. Братскую могилу на Михайловском кладбище изрисовали нацистской свастикой и странными надписями, а фото участника Семена Золотарева испортили ударами по металлическому овалу. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказал краевед Николай Неуймин. Фото изуродованного памятника он сделал еще днем 29 апреля.

— Какой-то невменяемый обезобразил фото изображение Семена Золотарева, нанеся множественные удары тупым и твердым предметом по металлокерамическому овалу и фактически уничтожил его, — пишет в после Николай Неуймин. — Но этого вандалу или вандалам показалось мало, и они изрисовали (шизофреничными рисунками и текстом) всю нижнюю часть памятника с обратной стороны. Кроме того с верхней части обелиска исчезла металлическая эмблема УПИ. Екатеринбург город бесов?

— Сообщений и заявлений по данному факту в полицию не поступало. Информация, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована в отделе полиции № 1 и будет проверена, — сообщили в пресс-группе.