В Екатеринбурге вандалы осквернили братскую могилу дятловцев

— Какой-то невменяемый обезобразил фото изображение Семена Золотарева, нанеся множественные удары тупым и твердым предметом по металлокерамическому овалу и фактически уничтожил его, — пишет в после Николай Неуймин. — Но этого вандалу или вандалам показалось мало, и они изрисовали (шизофреничными рисунками и текстом) всю нижнюю часть памятника с обратной стороны. Кроме того с верхней части обелиска исчезла металлическая эмблема УПИ. Екатеринбург город бесов?