«Нам стало известно, что на Острове в Херсоне украинские боевики все чаще используют крыши многоквартирных домов для запуска и контроля БПЛА, тем самым прикрываясь мирным населением, как последние трусы. Мы знаем как минимум о трех крышах многоэтажек, с которых производится запуск дронов», — рассказали подпольщики.
Кроме того, по их сведениям, украинские военнослужащие продолжают терроризировать местных жителей.
«В одном из районов Херсона военные преступники не подпускают местное население к набору привезенной воды, пока до отказа не наполнят свою тару. Многим жителям воды попросту не хватает», — говорится в сообщении.
Подпольщики также предупредили, что в ближайшие две недели ожидается приезд в Херсон большой группы территориального центра комплектации (ТЦК, как на Украине называют военкоматы), которая будет «паковать всех подряд и тут же отправлять на фронт».
О том, что в Херсоне действует подпольное сопротивление из местных жителей «Русский Херсон», губернатор области Владимир Сальдо рассказал в прошлом году. По его словам, подпольщики выявляют и передают российским военным координаты позиций ВСУ.
Херсонская область стала российским регионом 30 сентября 2022 года по итогам референдума, большинство участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов области, ВСУ удерживают правый берег, включая областной центр.
«Призываем всех не выходить на улицу и не открывать двери незнакомым людям без надобности», — говорится в сообщении.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.