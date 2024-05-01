NYT рассказала о массовых кражах редких изданий книг Пушкина в Европе

Согласно информации Европола, всего в рамках дел о кражах книг были задержаны девять грузин: четверо — в конце апреля в Грузии (у них нашли более 150 книг), ранее французская полиция арестовала еще троих подозреваемых, по одному выявили в Эстонии и Литве. Часть книг были проданы на аукционах в Москве и Санкт-Петербурге, отметили в Европоле, поэтому вернуть их будет фактически невозможно.
Расследование координировала французская сторона, оно получило название «Операция Пушкин». Согласно данным материалов дела, к кражам причастна сеть лиц, некоторые из которых являются кровными родственниками. Среди подозреваемых французская газета Le Parisien называла граждан Грузии Валериана Р. и Михаила З., которые были причастны к похищению в Париже редких прижизненных изданий Пушкина 1820−1830-х годов (писатель погиб на дуэли в 1837-м в 37 лет).
После краж французские библиотеки призвали к бдительности при выдаче книг русских классиков.
Пропавшие книги в фондах библиотек заменили высококачественными копиями. Помимо изданий Пушкина, исчезли произведения Николая Гоголя, Ивана Крылова, Михаила Лермонтова, украинского поэта Тараса Шевченко, исторические книги (например, описание коронования Александра II), следует из данных регистра пропавших книг (его ведет Международная лига продавцов антикварных книг ILAB), на который также ссылается NYT.
Газета описывает один из случаев кражи — из библиотеки университета в Тарту. Туда пришли украинцы, назвавшиеся дядей и племянником, которые попросили первые издания книг Пушкина и Гоголя для работы по изучению цензуры в царской России, чтобы племянник мог подать документы на стипендию в США. Через десять дней они вернули книги в библиотеку, и уже позднее было обнаружено, что это были факсимильные копии высокого качества. Восемь оригиналов пропали.