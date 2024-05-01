NYT рассказала о массовых кражах редких изданий книг Пушкина в Европе

Газета описывает один из случаев кражи — из библиотеки университета в Тарту. Туда пришли украинцы, назвавшиеся дядей и племянником, которые попросили первые издания книг Пушкина и Гоголя для работы по изучению цензуры в царской России, чтобы племянник мог подать документы на стипендию в США. Через десять дней они вернули книги в библиотеку, и уже позднее было обнаружено, что это были факсимильные копии высокого качества. Восемь оригиналов пропали.